California'da 23 Aralık 2020'de geçekleşen olayda, aile içi yaşanan bir tartışma üzerine eve gelen polis, Angelo Quinto'yu yere yatırıp boynuna 5 dakika boyunca bastırdı. 3 gün sonra genç adam hayatını kaybetti.

CNN'de yer alan haberde, aile avukatlarının anksiyete, depresyon ve paranoyadan muzdarip Quinto'nun ölümünden Antioch polisini sorumlu tuttukları anlatıldı.

Yere yatırıp 5 dakika boyunca boynuna dizi ile bastırdı

Avukat John L. Burris, kız kardeşi İsabella Collins'in, Quinto'nun annesine zarar vermesinden korktuğu için polisi aradığını, annesinin oğlunu sakinleştirmeyi başardığını söyledi.

Burris, eve gelen polisin ne olup bittiğini anlamaya çalışmadan, Quinto'yu "annesinin kollarından zorla alarak" yere yatırdığını ve 5 dakika boyunca boynuna dizi ile bastırdığı bilgisini paylaştı.

Avukatlar, yaşanan olayda Quinto'nun bilincini kaybettiği ve yerel bir hastaneye kaldırıldığını, 3 gün sonra da öldüğünü anlattı.

"Yaklaşık 2 aydır polis konuya ilişkin bir basın açıklaması yapmadı"

Kız kardeşinin cep telefonu ile yaptığı kamera kaydında, Quinto'nun hareketsiz yerde yattığı, sedyeyle ambulansa taşınırken yüzünün kanlar içinde olduğu ve sağlık görevlilerinin kendisine kalp masajı yaptığı görülüyor.

Aile avukatları "Yaklaşık 2 aydır polis konuya ilişkin bir basın açıklaması yapmadı" dedi. Contra Costa İlçe Şerif Ofisi, Quinto'nun ölüm sebebinin hala net olmadığını, konunun İlçe Bölge Savcılığı tarafından soruşturulduğunu söylemekle yetindi.