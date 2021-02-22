Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA, TRT Haber
Teksas'ta 11 yaşındaki çocuk donarak öldü: Elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık dava
ABD’nin Teksas eyaletinde, hipotermi geçirerek öldüğü bildirilen 11 yaşındaki Cristian Pineda'nın ailesi, elektrik şirketlerine "ağır ihmal" nedeniyle 100 milyon dolarlık dava açtı.
ABD'de dondurucu soğuklar can almaya devam ediyor.
Elektrik kesintilerinin yaşandığı ve yeterli ısınmanın sağlanamadığı Teksas'ta, 11 yaşındaki Cristian Pineda geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti.
Otopsi uzmanları, Cristian'ın, geçirdiği hipotermi sonucu yaşamını yitirdiğini bildirmişti.
Çocuğun ailesi, elektrik şirketine, "ağır ihmal" suçlamasıyla 100 milyon dolarlık dava açtı.
Ülkede jeneratör kullanımına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri ile hipotermi vakalarındaki artış dikkat çekiyor.
Etiketler: ABD
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