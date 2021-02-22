ABD'de 231 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının felaketin eşiğinden dönmesinin ardından harekete geçildi.

United Airlines, 24 adet Boeing 777 uçağını uçuştan çekti. Japonya da bu motora sahip uçaklara hava sahasını kapattığını duyurmuştu.

Pervaneler sıkıntılı mı?

24 adet Boeing 777 uçağında da Pratt & Whitney 4000 motorundan bulunuyor.

ABD Federal Havacılık Dairesi, incelemenin yalnızca Boeing 777'lerin bir kısmında kullanılan bu motorların pervanelerine odaklanılması gerektiğini açıkladı.

Yapılan ilk incelemelerde motordaki iki pervanenin kırıldığı, diğerlerinin de hasar aldığı belirlendi.

Havada dehşet anları

Cumartesi günü Honolulu'ya giden uçağın sağ motoru havada patlamıştı.

Patlayan parçalar Colorado'daki bir evin üzerine düşerken mucize eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Pilotlar bu zorlu duruma rağmen büyük başarı ile uçağı Denver Uluslararası Havalimanı’na indirmeyi başarmıştı.