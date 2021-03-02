Straitstimes'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM( misyonunda görevli Taylandlı doktor, COVID-19'a karşı etkili olduğunu söylediği "sahte" aşıyı 20 dolar karşılığında 273 askere yaptı.

Aşı yerine "su"

Doktor, kandırdığı askerlere COVID-19 aşısı diye "su" enjekte ederken olay aşının üzerinde "etiket" bilgisi olmadığını fark eden bir askerin durumu üstlerine bildirmesi sonucu ortaya çıktı.

Taylandlı yetkililer, doktorun görevine son verilerek ülkeye geri gönderildiğini ve diplomasının iptal edildiğini açıkladı.