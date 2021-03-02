Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM barış gücü askerlerine sahte COVID-19 aşısı satıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Sudan'da konuşlu Birleşmiş Milletler barış gücünde görevli Tayland ordusundan bir doktorun, askerlere "sahte" COVID-19 aşısı sattığı ortaya çıktı.
Straitstimes'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM( misyonunda görevli Taylandlı doktor, COVID-19'a karşı etkili olduğunu söylediği "sahte" aşıyı 20 dolar karşılığında 273 askere yaptı.
Aşı yerine "su"
Doktor, kandırdığı askerlere COVID-19 aşısı diye "su" enjekte ederken olay aşının üzerinde "etiket" bilgisi olmadığını fark eden bir askerin durumu üstlerine bildirmesi sonucu ortaya çıktı.
Taylandlı yetkililer, doktorun görevine son verilerek ülkeye geri gönderildiğini ve diplomasının iptal edildiğini açıkladı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Koronavirüs Aşısı
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