Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti', İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenlediğini açıkladı.
Söz konusu baskınlarda 3'ü eski tutuklu, 22 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı vurgulandı.
Sık sık evlere baskın düzenleniyor
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail
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