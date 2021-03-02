Filistin Esirler Cemiyeti', İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenlediğini açıkladı.

Söz konusu baskınlarda 3'ü eski tutuklu, 22 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı vurgulandı.

Sık sık evlere baskın düzenleniyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.