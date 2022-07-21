Uganda'nın Bugala bölgesinde yaşayan William Mugulusi, ormanların yakınlarında köyler kurulması nedeniyle şempanzelerin davranışlarının daha da vahşileştiğine dikkati çekti.

Mugulusi, son 6 ayda şempanze saldırılarında 4 çocuğun hayatını kaybettiğini, birçok köylünün ise yaralandığını söyledi.

"Şempanzeler çoğunlukla köylerdeki kadın ve çocuklara saldırıyor"

Köylerin, şempanze yaşam alanlarına yakın yerlere kurulması nedeniyle hayvanların davranışlarının değiştiğine dikkati çeken Mugulusi, şeker kamışı gibi ekimler nedeniyle de şempanzelerin yüzyıllardır kullandıkları yaşam alanlarının tahrip olduğunun altını çizdi.

Mugulusi, "Şempanzeler, çoğunlukla köylerdeki kadın ve çocuklara saldırıyor" dedi.

Polis yetkilisi James Osike ise son 6 ayda 15 şempanzenin insanlar tarafından öldürüldüğünü, şempanzelere saldıran en az 10 kişinin yakalandığını duyurdu.