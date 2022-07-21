Çin Siber Uzay İdaresi'nden (CAC) yapılan açıklamada, yürütülen incelemeler sonunda şirketin "İnternet Güvenliği Yasası", "Veri Güvenliği Yasası" ve "Kişisel Verilerin Korunması Yasası"nı ihlal ettiğinin belirlendiği belirtildi.

Şirkete verilen 1,2 milyar dolar idari para cezasının yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkanı Çıng Vey ve Genel Müdür Liu Qing de 1 milyon yuan (150 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

Dünya genelinde 550 milyondan fazla kullanıcısı olan Çinli şirket, hisselerinin 1 Temmuz 2021'de New York Borsası'nda halka arz edilmesinin ardından ülkesinde soruşturmayla karşılaşmıştı.

Çinli düzenleyiciler, Didi hakkında, halka arz edilmeden önce güvenlik incelemesi yapma şartını yerine getirmediği gerekçesiyle siber güvenlik soruşturması başlatmıştı.

Soruşturmada şirketin kişisel verileri toplama ve kullanma yöntemleriyle ilgili ciddi ihlaller tespit eden kurum, 9 Temmuz'da şirkete ait 25 uygulamanın Çin'deki internet mağazalarından kaldırılması talimatını vermişti.

CAC, ayrıca soruşturmalar sonuçlanana kadar Didi'nin yeni müşteri kabul etmesini de yasaklamıştı.

Didi, soruşturmanın ardından 3 Aralık'ta New York Borsası'ndan çekilme kararı almıştı. Şirket hisselerinin Hong Kong Borsası'na aktarılacağı bildirilmişti.

İnternet sektörü üzerindeki düzenleyici müdahaleler arttı

Çin'de hükümetin internet şirketlerine yönelik düzenleyici müdahaleleri, 2020 sonundan itibaren giderek yoğunlaştı.

Çevrim içi ticaret, alışveriş, ulaşım ve sosyal medya hizmetleri sağlayan ve faaliyet alanlarında büyük güce ulaşan internet şirketleri soruşturma ve cezalarla karşılaştı.

Alibaba, Tencent ve Didi gibi yurt dışında halka arz edilen internet şirketleri hakkında soruşturmalar başlatılırken şirketlerin yurt içindeki faaliyetlerine de yeni kural ve kısıtlamalar getirildi.

Başlangıçta tekelcilik karşıtı düzenlemeleri ihlal gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar, sonraki aylarda siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konularına odaklandı.

Ülkede, 1 milyondan fazla kullanıcı hakkında bilgi toplayan internet şirketlerinin siber güvenlik soruşturmasından geçmesi şart koşuluyor.