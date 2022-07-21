İtalya Başbakanı Mario Draghi Perşembe günü parlamentoya yaptığı açıklamada, üç koalisyon partisinin hükümetine verdiği desteği çekmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı göreceğini ve niyetlerini kendisine bildireceğini söyledi.

Draghi, ortaklarından biri olan popülist 5 Yıldız Hareketi'nin yüksek yaşam maliyetiyle mücadele tedbirleri konusunda güven oylamasında kendisine destek vermemesi üzerine geçen hafta istifasını sunmuştu.

Mattarella istifayı reddetti ve ona geniş koalisyonu 2023'ün başlarında yasama meclisinin planlanan sonuna kadar sürdürüp sürdüremeyeceğini görmek için meclise gitmesini söyledi.

Senato'da yaptığı konuşmada Draghi, birlik çağrısında bulundu ve Ukrayna'daki savaştan sosyal eşitsizliğe ve artan fiyatlara kadar İtalya'nın karşı karşıya olduğu bir dizi sorunu ortaya koydu.

Ancak 5 Yıldız, temel endişelerini ele almadığını söyleyerek bir kez daha onu desteklememeye karar verdi.

Buna ek olarak, sağcı Forza Italia ve Lig partileri, Draghi'nin 5 Yıldızsız ve yeni politika öncelikleriyle yeni bir yönetim kurmaya istekli olduğuna dair bir taahhüt istediklerini söyleyerek oylamayı reddetme kararı aldı.