Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 09:33Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'da yangın: 400 kişi tahliye edildi
[Fotograf: Reuters]
Rusya'nın başkenti Moskova'da da bir binanın çatısında yangın çıktı. Binadakiler tahliye edildi. Yangın saatler sonra söndürülebildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da da 9 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Binadaki yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 150 itfaiyeci ve bir helikopter katıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Saatler süren çabalar ardından çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın söndürüldü.
Sıradaki Haber
Kuzey Akım'dan akışın başlamasıyla Avrupa'da gaz fiyatları düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz