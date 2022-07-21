Yiyecek alımını azaltan An An'ın sağlığı son haftalarda bozulmaya başlamıştı. 1999 yılından bu yana Ocean Park'ta bulunan panda, son olarak beslenmeyi bıraktı ve öldü.

Ocean Park'tan yapılan açıklamada, "An An'ın kaybını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz." denildi.

An An'dan önce, 2016 yılında "Jia Jia" isimli dişi dev panda 38 yaşında Ocean Park'ta ölmüştü.