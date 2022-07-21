Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 08:59Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
En yaşlı erkek dev panda 35 yaşında öldü
[Fotograf: AFP]
Dünyanın en uzun yaşayan erkek dev pandası, 35 yaşındaki "An An", Hong Kong'daki hayvanat bahçesinde öldü.
Yiyecek alımını azaltan An An'ın sağlığı son haftalarda bozulmaya başlamıştı. 1999 yılından bu yana Ocean Park'ta bulunan panda, son olarak beslenmeyi bıraktı ve öldü.
Ocean Park'tan yapılan açıklamada, "An An'ın kaybını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz." denildi.
An An'dan önce, 2016 yılında "Jia Jia" isimli dişi dev panda 38 yaşında Ocean Park'ta ölmüştü.
Etiketler: Hong Kong
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