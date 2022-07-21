İstatistik Kanada'nın açıklamasına göre, Tüketici Fiyatları Endeksi mayıs ayındaki yüzde 7,7'lik artışın ardından haziran ayında yıllık bazda yüzde 8,1'e ulaştı.

Bu artışın Ocak 1983'ten bu yana en büyük yıllık değişiklik olduğunu açıklandı.

İstatistik ajansı, haziran ayındaki hızlanmanın temel olarak, yıllık bazda yüzde 54,6 oranında artan benzin fiyatlarından kaynaklandığını açıkladı.

Kanada İstatistikleri, saatlik ücretlerin geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 5,2 artarak enflasyonu yakalayamadığını da sözlerine ekledi.