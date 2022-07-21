İngiltere'de başkent Londra'nın doğusunda bir apartmanın on yedinci katında yangın çıktı.

Yangın, 125 kişilik itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. En üst kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Sebebi henüz bilinmeyen yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.