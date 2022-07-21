Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 09:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Londra'da apartman yangını: Yüzden fazla itfaiyeci seferber oldu
[Fotograf: Reuters]
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın yüzden fazla itfaiyecinin çabaları ile söndürüldü.
İngiltere'de başkent Londra'nın doğusunda bir apartmanın on yedinci katında yangın çıktı.
Yangın, 125 kişilik itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. En üst kattaki daire kullanılamaz hale geldi.
Sebebi henüz bilinmeyen yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.
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