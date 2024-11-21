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Dünya
AA 21.11.2024 21:59

UCM Başsavcısı Han'dan, taraf devletlere mahkeme kararlarına uyma çağrısı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Mahkemenin çıkardığı tutuklama kararlarının uygulanması için üye ülkelere çağrıda bulundu.

UCM Başsavcısı Han'dan, taraf devletlere mahkeme kararlarına uyma çağrısı
[Fotograf: AA]

Han, Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kerim Han, 20 Mayıs'ta sunulan başvuruların, bağımsız bir soruşturma sonucunda ve adli süreçten geçirilmiş nesnel, doğrulanabilir kanıtlara dayandığını belirterek, tutuklama kararlarının uygulanması için UCM üyesi ülkelere çağrıda bulundu.

İşbirliği çağrısı

Başsavcı Han, UCM sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Tüm taraf devletleri, Roma Statüsü'ne olan bağlılıklarını yerine getirmeye ve yargı kararlarına uymaya davet ediyorum. Mahkemenin yargı yetkisi kapsamındaki tüm durumlarda olduğu gibi, bu davada da işbirliklerine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Han, UCM üyesi olmayan devletlerle de hesap verebilirliği sağlamak ve uluslararası hukuku desteklemek için işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

Soruşturma devam ediyor

Kerim Han, Roma Statüsü'nün 54. maddesi uyarınca, leh ve aleyhteki durumların ve delillerin değerlendirilmesi için İsrail ve Filistin dahil tüm taraflarla işbirliği arayışını sürdüreceklerini vurguladı.

Gazze ve Batı Şeria'daki durumu araştırmaya devam ettiklerini belirten Han, "Şiddetin tırmanması, insani yardım imkanlarının daralması ve uluslararası suç iddialarının artmasından derin endişe duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ın, açlığı savaş yöntemi olarak kullanma suçu ile cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler kapsamında insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulduğunu kaydetti.

Başsavcı Han, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in insanlığa karşı suçlar kapsamında cinayet, yok etme, işkence ve cinsel şiddet ile savaş suçları kapsamında cinayet, zalimane muamele, işkence, rehin alma ve cinsel şiddet suçlarından sorumlu tutulduğunu bildirdi.

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