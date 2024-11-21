Soykırımcı Netanyahu'nun tutuklanması kararı için hangi ülke ne dedi?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü: "Amerika Birleşik Devletleri, İsrailli üst düzey yetkililer için tutuklama emri çıkartma kararını temelden reddetmektedir. Savcının tutuklama emirleri arayışındaki aceleciliği ve bu duruma yol açan rahatsız edici süreç hataları konusunda derin endişe duyuyoruz."

Başkan seçilen Trump'ın yakın müttefiki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham: "Mahkeme tehlikeli bir şaka. Senato'nun bu sorumsuzluğa karşı harekete geçip yaptırım uygulama zamanı geldi."

Kanada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Herkesin uluslararası hukuka uyması gerçekten önemli," dedi ve Kanada'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına uyacağını ekledi.

AB

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Dış Politika Başkanı Josep Borrell, Netanyahu ve Gallant için tutuklama emirlerinin siyasi olmadığını ve mahkeme kararının saygı duyulup uygulanması gerektiğini söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, parlamentoya "Hollanda, UCM'nin bağımsızlığına açıkça saygı duyuyor," dedi ve ekledi: "Gereksiz temaslara girmeyeceğiz ve tutuklama emirlerine göre hareket edeceğiz. Roma Statüsü'ne tamamen uyuyoruz."

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christophe Lemoine, Fransa'nın emirler konusundaki tepkisinin "UCM statüleriyle uyumlu" olacağını söyledi ancak Netanyahu ve Gallant'ın ülkeye gelmesi durumunda tutuklanıp tutuklanmayacağını söylemekten kaçınarak "Bu hukuki olarak karmaşık bir konu," dedi.

İngiltere, Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada UCM'nin bağımsızlığına saygı duyduğu belirtildi ancak emirlerin yerine getirilip getirilmeyeceği konusuna değinilmedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'nın kararı nasıl yorumlayacaklarını müttefikleriyle birlikte değerlendireceğini ve birlikte hareket edeceklerini söyledi. "UCM'yi destekliyoruz. Mahkeme yasal bir rol oynamalı ve siyasi bir rol oynamamalı," diye ekledi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da "Netanyahu İtalya'ya gelseydi onu tutuklamak zorunda kalırdık" ifadelerini kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, "UCM'nin görevini dikkatli bir şekilde yerine getirmesi önemlidir. Mahkemenin davayı en yüksek adil yargılama standartlarına göre yürüteceğine güveniyorum," dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç ve AB'nin "Mahkemenin önemli çalışmalarını desteklediğini ve bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruduğunu" söyledi. İsveç'teki UCM emirlerinin konularının tutuklanmasına İsveç kolluk kuvvetlerinin karar vereceğini ekledi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, emirleri "son derece önemli bir adım" olarak nitelendirdi ve İrlanda'nın UCM'nin rolüne saygı duyduğunu ve hayati önemdeki çalışmalarını yürütmesine yardımcı olabilecek herkesin bunu "aciliyetle" yapması gerektiğini söyledi.

İsviçre Federal Adalet Ofisi, Roma Statüsü uyarınca UCM ile işbirliği yapmakla yükümlü olduğunu ve bu nedenle Netanyahu, Gallant veya Masri İsviçre'ye girerse onları tutuklamak ve mahkemeye iade işlemlerini başlatmak zorunda kalacağını söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, emri anlaşılmaz ve gülünç olarak nitelendirdi ancak Schallenberg'in ofisi, Roma statülerine taraf olan Avusturya'nın UCM tutuklama emirlerini uygulamakla yükümlü olduğunu da belirtti.