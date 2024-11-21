İsrail antisemitzm yalanına sığındı

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, UCM'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının "antisemitik" bir karar olduğu iddia edildi.

UCM'nin "taraflı ve ayrımcı" olduğu ileri sürülen açıklamada, Netanyahu ve Gallant'a yöneltilen suçlamaların "asılsız olduğu" iddia edilerek reddedildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca UCM Başsavcısı Kerim Han ve Netanyahu ile Gallant için tutuklama emri çıkaran hakimler hakkında çeşitli iddialara yer verildi.

Öte yandan, hakkında tutuklama emri çıkarılan Gallant’ın yerine Savunma Bakanlığı koltuğuna oturan Yisrael Katz ise, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın "uluslararası adalet sistemini benzeri görülmemiş bir seviyeye indiren ahlaki bir rezalet" olduğunu iddia etti.

UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.

UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığı duyuruldu.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti.

UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te yargı yetkisine ilişkin sunduğu iki itirazı oy birliğiyle reddetti.