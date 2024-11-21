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Dünya
İHA 21.11.2024 17:36

Osman Hamdi Bey’in tablosu Paris’te 571 bin 500 avroya satıldı

Osman Hamdi Bey'in 1879 tarihli “Bursa Ulu Camii Önü” isimli tablosu Paris'teki açık artırmada 571 bin 500 avroya satıldı.

Osman Hamdi Bey’in tablosu Paris’te 571 bin 500 avroya satıldı
[Fotograf: İHA]

Türk sanat tarihinin en önemli ressamlarından olan Kaplumbağ Terbiyecisi adlı ünlü eserin sahibi Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıktı.

Hamdi Bey'in 1879 tarihli "Bursa Ulu Cami Önü" adlı tablosu müzayedede 571 bin 500 avroya alıcı buldu. Tablonun Türkiye'de madencilik şirketi bulunan bir kişi tarafından telefon görüşmesi üzerinden satın alındığı açıklandı.

Osman Hamdi Bey'in yağlı boyadan 60x42 santimetre ebadındaki eseri sanatçının özgün tarzının en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor.

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