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Dünya
AA 21.11.2024 17:36

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi ve Filistinlilerin toplandığı bir alanı bombaladı.

Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un güneydoğusuna düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin kuzey kesimine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 3 Filistinli can verdi.

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