Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi ve Filistinlilerin toplandığı bir alanı bombaladı.

Saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un güneydoğusuna düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin kuzey kesimine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 3 Filistinli can verdi.