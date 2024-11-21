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Dünya
AA 21.11.2024 17:35

Hollanda, UCM kararına uygun olarak Netanyahu'yu ülkeye geldiğinde tutuklayacak

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılandığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Hollanda'ya geldiğinde tutuklayacaklarını söyledi.

Hollanda, UCM kararına uygun olarak Netanyahu'yu ülkeye geldiğinde tutuklayacak

Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtti.

Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir" dedi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Hollanda İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
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