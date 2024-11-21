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Dünya
TRT Haber 21.11.2024 17:39

Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gerilim yeni bir aşamaya geçti. Kiev yönetimi ABD ve İngiliz-Fransız yapımı füzelerle saldırdı. Moskova, tarihte bir ilke imza atarak yanıt verdi. Ukrayna'ya kıtalar arası balistik füze fırlattı.

Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı

Tarihte ilk kez bir savaşta kullanıldı. Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze ile saldırdı.

Rusya, Ukrayna’nın Amerikan ATACMS  ve İngiliz ve Fransız yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırısına kıtalar arası balistik füzeyle karşılık verdi. Astarhan bölgesinden ateşlenen kıtalar arası balistik füze birkaç dakika içinde Ukrayna’nın orta kesimindeki Dnipro kentini vurdu.

Nükleer başlık kullanılmadı

Rubezh adlı balistik füze istenildiği zaman nükleer başlık da taşıyabiliyor. Ancak Ukrayna’ya atılan versiyonunda nükleer başlık kullanılmadı.

5 bin 800 km menzile sahip olan Rubezh kıtalararası balistik füze, istenildiği takdirde 800 kilogram nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.

İlk kez 2012 yılında başarıyla test edilen füze 12 metre uzunluğunda ve 36 ton ağırlığında.

Uzmanlara göre bu saldırı askeri anlam taşımaktan ziyade bir gövde gösterisi... Rusya'nın kendi anakarasına yönelik NATO silahlarıyla saldırılar devam ederse kıtalar arası karşılık verebileceğini göstermesi açısından önemli.

ABD Ukrayna'ya desteğini artırıyor

Sahada bunlar yaşanırken Washington yönetimi de Ukrayna'ya 275 milyon dolar ek askeri yardım gönderme kararı aldı.

ABD yapımı anti personel kara mayınlarının kullanılmasına izin verileceği duyuruldu. 4 milyar 700 bin dolarlık kredi borcunu da sildi.

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