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Dünya
AA 21.11.2024 21:18

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 583'e yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 25 artarak 3 bin 583'e yükseldi.

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 583'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 25 kişinin öldüğü, 121 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 583'e, yaralı sayısının da 15 bin 244'e yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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