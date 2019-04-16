Teknoloji hayatı kolaylaştırdığı gibi bazen can sıkan durumlara da yol açabiliyor.

Bunun bir örneği uçak seyahati sırasında yaşandı.

Brüksel’den Dubai’ye giden uçaktaki bir yolcu, seyahat boyunca cep telefonundan internet kullandı. Yolculuk sonrasında, Belçika’nın en yaygın telefon operatörü abonesi olan firma, yolcuya bir fatura gönderdi.

Fatura, tam 5 bin 463 euro.

Aslında telefon operatörünün uçuşta internet hizmeti bulunmuyor. Ancak yolcunun uçak şirketince yüksek fiyatlı uydudan, internet bağlantısına aktarıldığı ortaya çıktı.

Belçika’dan Dubai’ye uçuşlar sezona göre 500 ila 1000 euro arasında değişiyor.

Kaynak: AA

