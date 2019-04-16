Suriye’de Beşşar Esed rejiminin kontrolü altında bulunan Şam ve Lazkiye gibi büyükşehirlerde benzin sıkıntısı her geçen gün büyüyor.

Benzin istasyonlarının önünde yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar oluşturan araç sahipleri, araçların içerisinde uyuyarak sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Şam'da birçok yolun, uzun kuyruklar nedeniyle kapandığı belirtiliyor.

Uzun kuyruklar ve kısıtlı benzin, halkın tepkisine neden oluyor.

Söz konusu kentlerde, çöp arabalarının yakıt bulamaması nedeniyle çöpler de sokaklardan toplanamıyor.

Petrol ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yayımladığı bildiride, özel araç sahiplerine 5 günde 20 litre, taksicilere ise 2 günde 20 litre benzin alma hakkı tanındığını açıkladı.

Bakanlık daha önce de özel araç sahiplerinin 2 günde 40 litre olan benzin alma hakkını, 2 günde 20 litreye düşürmüştü.

ABD yaptırımları etkili oluyor

Suriye'de yaşanan yakıt sıkıntısına, ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle petrol türevlerinin ülkeye girememesinin neden olduğu belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı geçtiğimiz yılın kasım ayında, Suriye’ye petrol sevkiyatı yapan tüm taraflara yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Bakanlık bu kapsamda İran, Rusya ve Suriye'de faaliyet gösteren 9 kişi ve şirketten oluşan "gayrimeşru petrol ağı"nın, terör finansmanı nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Kaynak: Arabi21