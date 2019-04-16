Dünya

Alman ordusuna ait arızalanan uçak acil iniş yaptı

16 Nisan 2019 Salı 13:03 - Son Güncelleme 16 Nisan 2019 Salı 13:03

Alman Ordusuna ait olan ve hükümet üyelerinin de seyahatleri için kullandığı "Global 5000" tipi uçak, Berlin yakınlarındaki Schönefeld Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Alman Hava Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Schönefeld Havalimanı'ndan kalkan uçağın bir fonksiyon arızası nedeniyle geri döndüğü kaydedildi. Uçağın Schönefeld Havalimanı’na inişte kanatlarının piste değdiği aktarılan açıklamada, uçakta yolcu bulunmadığı, mürettebatın sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı. Açıklamada, arızanın sebebinin araştırıldığı da bildirildi. Berlin Havalimanları şirketinden yapılan açıklamada ise pistteki arızalı uçak nedeniyle Schönefeld Havalimanı’na iniş ve kalkışların geçici bir süre durdurulduğu ifade edildi. Ayrıca, Schönefeld Havalimanı’na iniş yapacak uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi. Kaynak: AA Etiketler: almanya schönefeld global 5000

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