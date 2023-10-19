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Dünya
AA 19.10.2023 18:02

UAEA, atık su tahliyesi sonrası Fukuşima'dan ilk deniz suyu ve mahsulü numunelerini aldı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santralinden (NGS) atık su tahliyesinin başlaması sonrası, bölgeden ilk deniz suyu ve mahsulü numunelerini topladı.

UAEA, atık su tahliyesi sonrası Fukuşima'dan ilk deniz suyu ve mahsulü numunelerini aldı
[Fotograf: AFP]

Dai-içi NGS'de 2011 depremi sonrası birikmeye devam eden radyoaktif özellikli atık suyun, bu yıl ağustosta başlayan okyanusa tahliyesi sonrası, UAEA heyeti, bölgeye teknik gezi yaptı.

Fukuşima yakınlarından ilk deniz suyu ve mahsulü örneklerini toplayan UAEA heyetine, Çin, Güney Kore ve Kanada'dan uzmanlar da eşlik etti.

Deniz dibindeki tortu ve bazı balık türlerini de toplayacak uzman heyet, bu örneklerdeki radyoaktif madde miktarlarını, geçen yıl temin edilen örneklerle karşılaştırmayı planlıyor.

Tarafsız tetkik için örnekler, gözlemci ülkelerin laboratuvarlarında test edilecek.

Araştırmayı denetleyen UAEA heyetinden Paul McGinnity "Japon hükümetinin, bunu yapmamızı istemesinin nedeni, Japonya'nın verilerine yönelik güveni güçlendirmeye çalışmak" dedi.

Tahliye sürecinin güvenliğini de yerinde gözlemleyecek heyetin gezisi, gelecek hafta başında sona erecek.

Santralden 31 bin tondan fazla atık su boşaltılacak

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santraldeki incelemelerin ardından temmuz başındaki nihai raporunda, tesisin boşaltım planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO), ilki 24 Ağustos-11 Eylül'de tamamlanan işlenmiş atık su boşaltımında, ikinci evrenin bu ay başında başladığını açıklamıştı.

Üçüncü ve dördüncü evrelerdeki boşaltımlar dahil olmak üzere, santralden Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton atık su boşaltılacak.

Boşaltım planı, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin başta olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine yol açıyor.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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