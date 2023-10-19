Parçalı Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 17:51

Fransa: Gazze'deki hastane saldırısında sorumluluğu kimseye atfetmedik

Fransa, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıda sorumluluğu kimseye atfetmediğini bildirdi.

Fransa: Gazze'deki hastane saldırısında sorumluluğu kimseye atfetmedik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, "Fransız hükümetinin İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin Filistinli gruplar tarafından vurulduğu yönündeki açıklamasını ve sunduğu kanıtları inandırıcı bulup bulmadığına" yönelik sorusuna Legendre, "El-Ehli Hastanesine yönelik saldırıyı kınadık ve bu olayın açıklığa kovuşturulmasını bekliyoruz. Bu konu hakkında kimseye herhangi bir sorumluluk atfetmedik." cevabını verdi.

Legendre, hastane saldırısına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkabilmesi için ciddi bir şeffaflık sağlanması gerektiğini söyledi.

AA muhabirinin Fransa'nın, el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıya ilişkin kınamasında İsrail'in adının geçirilmemesinin nedenine ilişkin sorusuna ise Legendre, Fransa yönetiminin saldırıya dair şüphelerin bulunduğunu ve bunun aydınlatılması gerektiği çağrısını yaptığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Legendre, Fransa'da Filistin'e destek gösterilerinin yasaklanmasına ilişkin AA muhabirinin sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı

ETİKETLER
Fransa Gazze
Sıradaki Haber
Arap ülkelerinin Brüksel'deki Büyükelçileri, AB'yi İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Batman'da kaçak kazı yapanlar yakalandı
18:06
Eski Malezya Başbakanı Mahathir, ABD ve İsrail'i "yalancılıkla" suçladı
18:03
UAEA, atık su tahliyesi sonrası Fukuşima'dan ilk deniz suyu ve mahsulü numunelerini aldı
18:02
Arap Birliğinden uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durdurma çağrısı
17:57
İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanmaya devam ediyor
17:58
Türkiye ve Ürdün'den Gazze'ye sağlık yardımı
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
FOTO FOKUS
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ