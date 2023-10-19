Parçalı Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 17:58

Arap Birliğinden uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durdurma çağrısı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, uluslararası toplumdan Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı işlediği suçları durdurması için İsrail üzerinde baskı kurmasını istedi.

Arap Birliğinden uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durdurma çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'deki makamında İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar ve bölgedeki gerilim ele alındı.

Ebu Gayt ve Cleverly, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar açılmasının kaçınılmazlığı konusunda mutabık kaldı.

Uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere karşı işlediği suçları durdurmak için İsrail üzerinde baskı kurması gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların son halkasının yüzlerce masum insanın hayatına mal olan El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı olduğunu hatırlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kuzeyden güneye tehcire zorladığını kaydeden Ebu Gayt, tüm bunları savaş suçu düzeyine çıkan ve uluslararası hukuku ihlal eden toplu cezalandırmalar olarak nitelendirdi.

Ebu Gayt, siyasi ufukların kapalı olması sebebiyle olayların bu aşamaya geldiğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, İsrail-Filistin çatışmasının durdurulması için birlikte çalışmanın önemine dikkati çekerek, şiddetin sürmesinin bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Cleverly, İngiliz rehinelerin Gazze'den çıkarılmasını öncelikleri arasında tuttuklarını dile getirdi.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İngiltere
Sıradaki Haber
İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Batman'da kaçak kazı yapanlar yakalandı
18:06
Eski Malezya Başbakanı Mahathir, ABD ve İsrail'i "yalancılıkla" suçladı
18:03
UAEA, atık su tahliyesi sonrası Fukuşima'dan ilk deniz suyu ve mahsulü numunelerini aldı
17:57
İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanmaya devam ediyor
17:58
Türkiye ve Ürdün'den Gazze'ye sağlık yardımı
17:52
Fransa: Gazze'deki hastane saldırısında sorumluluğu kimseye atfetmedik
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
FOTO FOKUS
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ