Arap Birliğinden uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durdurma çağrısı

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'deki makamında İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar ve bölgedeki gerilim ele alındı.

Ebu Gayt ve Cleverly, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar açılmasının kaçınılmazlığı konusunda mutabık kaldı.

Uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere karşı işlediği suçları durdurmak için İsrail üzerinde baskı kurması gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların son halkasının yüzlerce masum insanın hayatına mal olan El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı olduğunu hatırlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kuzeyden güneye tehcire zorladığını kaydeden Ebu Gayt, tüm bunları savaş suçu düzeyine çıkan ve uluslararası hukuku ihlal eden toplu cezalandırmalar olarak nitelendirdi.

Ebu Gayt, siyasi ufukların kapalı olması sebebiyle olayların bu aşamaya geldiğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, İsrail-Filistin çatışmasının durdurulması için birlikte çalışmanın önemine dikkati çekerek, şiddetin sürmesinin bölgesel istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Cleverly, İngiliz rehinelerin Gazze'den çıkarılmasını öncelikleri arasında tuttuklarını dile getirdi.