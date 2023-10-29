Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2023 15:41

Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajları paylaştı.

Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün "büyük bir coşku ve haklı bir gururla" kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerin "saygı ve minnetle" yad edildiği paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin ilk 100 yılı kutlu, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı hayırlı ve uğurlu olsun" mesajı verildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği de X'ten yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Cumhuriyetin 100. yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Sıradaki Haber
İsrail’in Gazze’deki bombardımanında 34 gazeteci öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi
16:46
BM: İsrail'in saldırılarında 59 çalışanımız öldü
16:44
Meksika'da kasırganın ardından yağmalamalara karşı binlerce polis görevlendirildi
16:34
21 yıl önce yazdığı mektubu PTT memuru oğlu teslim aldı
17:10
İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da
16:34
Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Togg kullanıcılarından 100. yıl konvoyu
Togg kullanıcılarından 100. yıl konvoyu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ