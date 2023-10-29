Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün "büyük bir coşku ve haklı bir gururla" kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerin "saygı ve minnetle" yad edildiği paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin ilk 100 yılı kutlu, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı hayırlı ve uğurlu olsun" mesajı verildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği de X'ten yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadesini kullandı.