DSÖ: İsrail'in hastane bombalama tehdidinden endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalama tehdidiyle ilgili olarak derin endişe duyduklarını açıkladı
Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunarak, acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan bu yana hastane çevresinin vurulduğunu duyurdu.
Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin çevresi vuruluyor" ifadesi kullanıldı.