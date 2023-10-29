İsrail’in Gazze’deki bombardımanında 34 gazeteci öldürüldü

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin isimlerini yayımladı.

Açıklamaya göre, saldırılarda şu ana kadar, 3’ü kadın 34 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi, İsrail saldırılarında çok sayıda gazeteci de yakınlarını kaybetti.

İsrail’in 26 Ekim’de Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında, Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Vail ed-Dahduh, eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda da İsrail ateşi sonucu bir Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirmişti.