Rus televizyonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çevrim içi yöntemle katıldığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni'ni canlı yayınladı.

“Akkuyu, Türk-Rus iş birliğinin sembollerinden biridir. Nükleer santralin inşası, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik bir adımdır.” Yazılı basın ve haber ajansları da dev adımı bu başlıklarla duyurdu.

Kommersant gazetesi haberi, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla verdi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projede dördüncü güç ünitesinde temelin gelecek yıl atılacağını açıkladığı hatırlatıldı.

Rus İzvestiya gazetesinde, tören "Putin, Türkiye ve Rusya’nın Akkuyu’nun inşasındaki emeklerini övdü" başlığıyla yer aldı. Haberde, koronavirüs salgınının yol açtığı zorlukların bile inşaatın zamanlamasını aksatmadığını vurgulandı.

Projede çok sayıda Türk uzmanın da çalıştığını duyuran TASS haber ajansı da, son teknoloji güvenlik önlemlerinin kullanıldığı hatırlattı. Santralin, yap-işlet-devret modelinin uygulandığı dünyadaki ilk nükleer santral projesi olduğuna dikkat çekildi.