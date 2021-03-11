Şirketten yapılan açıklamada, Münih'in, Apple'ın "Avrupa Silikon Çip Tasarım Merkezi" olacağı; burada 5G ve kablosuz bağlantı teknolojilerine yapılacak yatırımın yüzlerce kişiye istihdam olanağı sağlayacağı belirtildi.

Münih'in 40 yıldır Apple'a ev sahipliği yaptığını belirten şirket Üst Yöneticisi Tim Cook, buradaki mühendislik ekibinin yapacağı geliştirmeler için heyecanlı olduğunu söyledi.

Apple'ın Münih'te 1981'den bu yana tesisi bulunuyor. Şirketin, Almanya'nın güneyindeki merkezlerinde mikroçip geliştiren yüzlerce mühendis çalışıyor.