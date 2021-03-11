NASA farklı yükseklikle 30 vuruş sesinin yer aldığı ses kaydını paylaştı. Ses kaydında bazılarının diğerlerinden biraz daha yüksek olduğu 30 vuruş sesinin yer aldığı vurgulandı.

Ritmik vuruş sesleri, aracın SuperCam cihazındaki mikrofon tarafından duyulmasının ardından kayda alındı.

Seslerin farklı yoğunlukta olduğu ve aracın etrafındaki kayaların yapısını anlamada ekibe yardımcı olabileceği açıklandı.

"Mars’taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz"

NASA Perseverance uzay aracına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Mars’taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz. SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından duyulan bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip” sözleri yer aldı.