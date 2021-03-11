Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Thane kentinde kimyasal maddelerin üretildiği bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şu ana kadar ölü ya da yaralı olmazken, fabrikadan yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı.

Mayıs ayından beri en az 100 kişi öldü

İtfaiye ekibi alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

[Fotoğraf: İHA]

Hindistan'da Mayıs 2020'den beri meydana gelen 60'tan fazla endüstriyel kazada en az 100 işçi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.