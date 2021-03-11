Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Kasetin mucidi Ottens, hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Getty Images]
Ses kasetini icat eden Hollandalı mühendis Lou Ottens, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesi, Ottens'in memleketi Duizel'de yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Hollandalı mühendis, 1960 yılında Philips'in ürün geliştirme ekibi sorumlusu olmuş ve bu ekiple birlikte kaseti icat etmişti.
Kaset, daha sonra, 1963 yılında Berlin Radyo elektronik fuarında tanıtılmış ve dünya çapında büyük başarı elde etmişti.
Öyle ki, o yıllardan bu yana, dünya genelinde satılan kaset sayısının 100 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor.
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