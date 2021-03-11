Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşıya eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile aşılar ulaştırılmaya devam ediyor.

Kolombiya, Güney Amerika ülkeleri içinde COVAX'tan faydalanan ilk ülke olmuştu.

13 milyon doz için anlaşma yapılmıştı

Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda aşıların teslimi için düzenlenen törende konuşan Devlet Başkanı Francisco Sagasti, 167 bin 500 dozluk ilk sevkiyatı aldıklarını açıklayarak, "Bu teslimat, Peruluları neşe ve umutla dolduran bir şeydir" dedi.

Sagasti, COVAX ile 13 milyon 200 bin doz aşı için anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, aşıya erişimi olmayan ülkeler için COVAX'ın çok özel bir proje olduğunu söyledi.

Ülkede aşılama çalışmaları devam ediyor

Ülkede yaklaşık bir aydan bu yana aşılama kampanyasının duraksamadan devam ettiğine işaret eden Sagasti, "Aşıların mevcudiyetine bağlı olarak, tempomuzu hızlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Peru hükümeti, şimdiye kadar COVAX'ın yanı sıra Pfizer'den 20 milyon ve AstraZeneca'dan 14 milyon 400 bin doz aşı almak için anlaşma yaptı.

48 bin kişi hayatını kaybetti

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da, bugüne kadar 48 bin 323 kişi hayatını kaybetti.