BBC’nin haberine göre, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde bulunan Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz Enstitüsü) uzmanları, ülkenin 27 eyaletinden 25’inde yoğun bakım kapasitesindeki doluluk oranının yüzde 80’in üzerine çıktığını ve sağlık sisteminin çökmekte olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Porto Alegre ve Campo Grande şehirlerinin yoğun bakım kapasitesinin halihazırda aşıldığı belirtilirken, içlerinde Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo’nun da bulunduğu 15 eyalet başkentinde ise yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiği vurgulandı.

Vaka sayısı yüzde 38 arttı

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"sitesine göre, 9 Mart’ta vaka sayıları geçen haftaya göre yüzde 38 artarak günlük vaka sayısı yaklaşık 70 bine ulaştı.

Artışın sebebi, virüsün yeni varyantı olan P.1 olarak gösteriliyor

Brezilya'da salgın nedeniyle sağlık sisteminin çökmekte olduğunu belirten uzmanlar, vakalardaki artışın, Amazon eyaleti şehri Manaus'tan çıktığı düşünülen, COVID-19’un oldukça bulaşıcı varyantı olan P.1’in yayılmasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Sao Paulo Üniversitesi, Imperial College London ve Oxford Üniversitesi'nden alınan ön veriler, oldukça bulaşıcı P.1 varyantının COVID-19’un orijinalinden iki kat daha fazla aktarılabilir olabileceğini gösteriyor.

DSÖ: Brezilya'daki durum endişe verici

Uzmanlar, Brezilya'daki varyantın oldukça yayıldığının altını çizerek, bu durumun bölgede ve ötesinde zincirleme etkileri olabileceğini belirtti.

Mevcut aşıların, COVID-19’un önceki varyantlarına göre oluşturulduğunu belirten bilim insanları, bu aşıların tam olarak olmasa da yeni P.1 varyantına karşı da mücadele edebileceğine inandıklarını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Brezilya'daki durumu "çok endişe verici" olarak nitelendirdi ve olası bir bölgesel salgın konusunda uyardı.

Başkan Bolsonaro'dan "sızlanmayı bırakın" açıklaması

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ise tüm bunlara rağmen karantina önlemlerine ve uzmanların tavsiyelerine karşı çıkarak salgını küçümseyici davranışları şiddetli eleştirilere neden oluyor.

Bolsonaro son açıklamasında, COVID-19’la mücadelesini eleştirenlere "sızlanmayı bırakın" demişti.

Bolsonaro, "Ne kadar ağlamaya devam edeceksiniz? Daha ne kadar evde kalıp her şeyi kapatacaksınız? Artık kimse buna dayanamaz. Ölümlerden çok üzüntü duyuyoruz ama tekrar söylüyorum bir çözüme ihtiyacımız var" açıklamasını yapmıştı.

Nüfusun yüzde 4'ü aşılanabildi

Şimdiye kadar 200 milyondan fazla AstraZeneca ve CoronaVac aşısı siparişi eden Brezilya’da, nüfusun sadece yüzde 4’üne denk gelen 8 milyon kişi aşılanabildi.

Worldometers’a göre, COVID-19 salgınında Brezilya 268 bin 568 ölümle, ABD'den sonra dünyada 2'nci en yüksek ölüm sayısına sahipken, 11 milyon 125 bin 17 doğrulanmış vaka sayısı ile de Hindistan’dan ardından 3'üncü sırada yer alıyor.

Bir günde 1954 ölüm

Ülkede ayrıca 9 Mart’ta, virüs nedenli 1954 ölümle şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı yaşanmıştı.