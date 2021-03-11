Kamboçya'da COVID-19'dan ilk ölüm
Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da COVID-19 salgınının başından bu yana virüs kaynaklı ilk ölüm açıklandı.
Kamboçya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Phnom Penh’te bulunan Kmer Soviet Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören 50 yaşındaki hastanın COVID-19’dan hayatını kaybettiği vurgulandı.
Kamboçya’da virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlere uymayanlara hapis cezası da dahil, cezai işlem uygulanmasına izin veren yasa 5 Mart’ta kabul edilmişti.
500 odalı otel, hastaneye çevrildi
COVID-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Phnom Penh’te okullar ve kamuya açık alanlar, 20 Şubat’tan bu yana kapalı tutuluyor.
Hükümet, vaka sayılarındaki artış nedeniyle 2 yılı aşkın süredir faaliyet dışı olan 500 odalı "The Great Duke Phnom Penh" otelini 8 Mart’ta hastaneye çevirme kararı almıştı.
Kamboçya’da bugüne kadar 1163 COVID-19 vakası tespit edildi.
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