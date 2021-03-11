Myanmar basınındaki haberlere göre, Magway bölgesinde darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesinde 8 kişi öldü.

Aktivistler Yangon, Mandalay, Taungu ve Bago kentlerinde de 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yaklaştı.

En az 100 protestocu gözaltına alındı

Binlerce kişinin askeri darbeyi protesto ettiği Mogok kentinde en az 30, Mandalay'da ise onlarca kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Can kayıplarından birinin meydana geldiği Yangon'un Kuzey Okkalapa ilçesinde de sabah saatlerinden bu yana en az 100 protestocunun gözaltına alındığı vurgulandı.

Protesto grupları, ölü sayılarının gün içinde artabileceğini söyledi.

Arakan Ordusu örgütü, terör örgütü listesinden çıkarıldı

Myanmar cunta hükümeti, "Arakan Ordusu"nu terör örgütü listesinden çıkardığını duyurdu.

Terörle Mücadele Merkezi Komitesi'nden yapılan açıklamada "Arakan Ordusu"nun artık herhangi bir terör eyleminde bulunmadığından, 11 Mart 2021'den itibaren terörist örgüt listesinden çıkarıldığı vurgulandı.

Myanmar, 23 Mart 2020’de Arakan Ordusunu terör örgüt ilan etmişti.