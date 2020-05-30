Libya'daki iç savaşta Birlemiş Milletler'in (BM) tanıdığı meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin isyancı Hafter milislerine karşı mücadelesi devam ediyor.

Türkiye, darbecilere karşı uluslararası toplumun tanıdığı Libya Hükümetini destekledi, iç savaşın seyri değişti.

UMH, Türkiye'nin stratejik desteğiyle Hafter milisleri karşısında önemli kazanımlar sağladı.

Uluslararası basında geniş yankı buldu

Libya'da yaşanan son gelişmeler uluslararası medyada geniş yer buldu.

Yabancı medya Libya hükümetinin ilerlemesinde Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.

Gelişmeler uluslararası basında geniş yer buldu.

Rus basınında kışkırtıcı ifadeler

Rusya’da Kremlin’e yakınlığı ile bilinen Vzglyad gazetesi, Libya'daki meşru hükümetin kaydettiği başarıların arkasında Türkiye'nin desteği olduğunu yazdı.

Rus gazetesi Libya’daki durumun Avrupa için tehdit olduğunu iddia etti.

Haberde kışkırtıcı ifadelere yer verdi,

"Libya’da asıl kaybeden Rusya değil Türkiye'nin önünü kesmeyen Avrupa’dır.” ifadesini kullandı.

Fransız medyası ise darbeci güçlere karşı Libya hükümetine destek veren Türkiye’nin Libya’da gücünü arttırdığını yazdı.

African Intelligence isimli gazete, meşru Libya Hükümeti'nin Türk SiHA’ları ile darbeci Hafter milislerine karşı etkili olduğunu belirtti.

Ukrayna basınında ise “Türkiye Libyalıların şehirlerini bir bir kurtarmasına yardımcı oluyor.” ifadeleri yer aldı.

Kanal 24'ün haberinde, “Rusya Türkiye'nin ulusal çıkarlarını tanıdığı an Libya’daki durum sona erer” ifadesi kullanıldı.

Körfez merkezli Arap medya kuruluşları ise, ürettikleri yalan haberlerle Libya'nın meşru hükümetine zarar vermeye çalışıyor.

Libya'dan Arap basınına tepki

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi Abdurrahman Şatir bu medya kuruluşlarını eleştirdi.

Şatir, Birleşik Arap Emirlikleri destekli El Hadas ve Sky News Arabia kanallarının basın ahlak kurallarını hiçe saydığını anlattı, bu kanalları Libya'nın onuruna zarar veren uydurma haberler üretmekle suçladı.