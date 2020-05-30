Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 371 artarak 9 bin 415'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 227 artışla 84 bin 627'ye ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.