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Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 371 kişi öldü
Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 371 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 371 artarak 9 bin 415'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 227 artışla 84 bin 627'ye ulaştı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı meksika koronavirüsSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:55
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