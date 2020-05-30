Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da patlamada 2 çocuk hayatını kaybetti
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Barikzey, patlamada 5 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan saldırı çocukSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:14
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