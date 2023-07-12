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Dünya
TRT Haber 12.07.2023 08:34

Türkiye-Yunanistan ilişkileri nasıl seyredecek?

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye-Yunanistan ilişkileri olumlu bir havada ilerliyor. İki ülke arasında artan ziyaret trafiği, karşılıklı yapıcı mesajlar ile sürdü. Yunanistan'ın terör örgütünün Lavrion kampını kapatması, Türkiye'ye zeytin dalı olarak değerlendirildi. Erdoğan ve Miçotakis bu değişen iklimde, NATO zirvesinde bir araya gelecek.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri nasıl seyredecek?
[Fotograf: AA]

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege Denizi, göçmenler, terörle mücadele...

Türkiye ve Yunanistan arasında birçok gerilimli konu bulunuyor. Ancak, 6 şubat depremleri sonrası komşu iki ülke arasındaki ziyaret trafiği arttı. Afet diplomasisi, ilişkilerde yeni bir dönemin başlamasını sağladı.

Hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da kısa süre önce seçimler tamamlandı. İki ülkede de mevcut hükümetler yeniden seçildi. Liderler karşılıklı olarak birbirlerini kutladı.

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları, iki ülke arasında Pozitif Gündem toplantıları için 22 Mart'ta bir araya geldi.

Ortak Eylem Planı'nın dördüncü tur görüşmelerinin adresi Ankara'ydı. Toplantıda, 25 başlıkta kaydedilen ilerleme hakkında ayrıntılı bir güncelleme yapıldı. Bir sonraki üst düzey toplantıda, anlaşmaları nihai hale getirecek çerçevenin oluşturulması bekleniyor.

Geçtiğimiz süreçte Yunanistan, iki ülke arasındaki olumlu havanın sürmesi için önemli bir adım attı. Terör örgütünün Lavrion kampını kapattı. Bu adım Türkiye'ye zeytin dalı olarak değerlendirildi.

Yunanistan'daki "terör yuvası" Lavrion Kampı boşaltıldı
Yunanistan'daki "terör yuvası" Lavrion Kampı boşaltıldı

İki ülke arasında ilişkilerin nasıl gelişeceği ile ilgili gözler NATO Liderler Zirvesi'nde.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin olumlu sonuçlanması durumunda, iki ülke arasındaki mekanizmaların yeniden canlandırılacağı öngörülüyor. 

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