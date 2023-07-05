Yunanistan'daki "terör yuvası" Lavrion Kampı boşaltıldı

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığına ait başka yerleşkelere taşındığı bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, 1947'de inşa edilmiş kamp, yapılarının kötü durumda olması nedeniyle boşaltıldı; taşınma sırasında sorun yaşanmadı.

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.