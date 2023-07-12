İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye seyahat yasağı

krime Sabri'nin hukuk ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail istihbaratından bir ekip Sabri'nin evine baskın düzenledi.

Sabri'ye "yurt dışı gezilerinin İsrail'in güvenliği için tehdit oluşturduğu" iddiasıyla 6 aylık seyahat yasağı getirildiği tebliğ edildi.

İsrail makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail istihbaratından bir ekip geçen ay da Sabri'nin evine baskın düzenleyerek, "yurt dışı gezilerini İsrail'e karşı kullandığı" iddiasıyla hakkında çıkan bir aylık seyahat yasağını iletmiş, kararın uzatılabileceği aktarılmıştı.

İsrail güçleri daha önce de birçok kez Şeyh Sabri'in evine baskın düzenlemiş ve hakkında defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.