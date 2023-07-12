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Dünya
AA 12.07.2023 07:42

Suudi Arabistan ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na katılım kararı aldı

Suudi Arabistan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na katılım kararı aldı.

Suudi Arabistan ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na katılım kararı aldı
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Fransa ve Rusya ile ilişkiler ve hac organizasyonunun başarısı dahil olmak üzere birçok konu ele alındı.

Bakanlar Kurulu toplantısında ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması ve protokollerine katılmayı da içeren çeşitli kararlar alındı.

Ağustos 1967'de kurulan ASEAN'ın, kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor. ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na üye ülkeler dışında bugüne kadar 40'tan fazla ülke katıldı.

Suudi Arabistan 29 Mart'ta da Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) "diyalog ortağı" olarak katılma kararı almıştı.

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