Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Türkiye Konuşmaları" panel serisi İngiltere’nin başkenti Londra’da devam etti.

Panele konuşmacı olarak SETA Güvenlik Araştırma Direktörü Murat Yeşiltaş, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi ve SETA-Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat katıldı.

"Türkiye’nin NATO’daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" başlığı altında son dönemdeki gelişmeler alındı.

NATO'nun önemli bir yapı olduğunu belirten Murat Yeşiltaş, dünyanın "hassas" bir zamandan geçtiğini söyledi.

Yeşiltaş, Türkiye’nin bölgeye ve çatışan diğer bölgelere istikrar getirmeye çalıştığını ve NATO’yu desteklediğini ifade etti.

SETA Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat’ta konuşmasında Türk Amerikan ilişkilerini değerlendirdi. Kanat, Türk ABD ilişkilerinin şimdiye kadarki en zor dönemlerini yaşadığını, dünyanın büyük bölümünün YPG terör örgütüne neden destek verdiğini anlayamadığını ifade etti.

Kaynak: TRT Haber