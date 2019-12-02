BM Güvenlik Konseyi aralık dönem başkanlığı ABD'ye geçti02 Aralık 2019 Pazartesi 22:02 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 22:09
BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileri, 5 Aralık'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.
ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aralık ayı dönem başkanlığını devraldı.
İran'ın nükleer programı gündemde olacak
15 üyeli BMGK'nın daimi üyelerinden veto hakkına sahip ABD, aralık dönem başkanlığını İngiltere'den devraldı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BMGK üyesi ülkelerin temsilcilerinin 5 Aralık Perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile öğle yemeğinde bir araya geleceğini söyledi.
BMGK, 13 Aralık'ta Craft'ın daveti üzerine Kentucky eyaletine bir ziyaret de gerçekleştirecek.
ABD'nin dönem başkanlığında BMGK'nın, İran'ın nükleer programını da ele alması bekleniyor.
Kaynak: AA