Dünya
1 haftada Tel Abyad'a yaklaşık bin 800 sivil dönüş yaptı02 Aralık 2019 Pazartesi 20:23 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 20:58
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'a dönüşler devam ediyor. 537 sivil daha Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçerek evlerine döndü.
Tel Abyad, Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale geldi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilerin de evlerine dönüşü sürüyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus'tan yola çıkan Tel Abyad'lı 537 sivil, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine gitti.
Yanlarına eşyalarını alan aileler, işlemlerinin ardından Akçakale Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. 168 aile, 5 yıl aradan sonra evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Son 1 hafta içinde Fırat Kalkanı bölgesinden gelen bin 800'e yakın sivil Tel Abyad'a geçiş yaptı.
Kaynak: TRT Haber
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