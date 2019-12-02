Dünya

1 haftada Tel Abyad'a yaklaşık bin 800 sivil dönüş yaptı

02 Aralık 2019 Pazartesi 20:23 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 20:58

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'a dönüşler devam ediyor. 537 sivil daha Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçerek evlerine döndü.