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Dünya
TRT Haber 02.05.2023 10:40

Türkiye her zaman KKTC'nin yanında

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Son 20 yılda KKTC’nin dünyaya tanıtılması başta olmak üzere ekonomik ve sosyal kalkınmasına öncelik verildi. KKTC, Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye oldu, Ada’da iki devletli çözüm vizyonunun önü açıldı.

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Türkiye, hem siyasi hem ekonomik olarak Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm" vizyonunu destekledi.

Türkiye ve KKTC'nin çözüm politikası Rumları köşeye sıkıştırdı.

KKTC TDT'ye gözlemci üye oldu

Son yirmi yılda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile buluşması sağlandı. KKTC'nin 2002'de 11 olan dış temsilcilik sayısı 27'ye yükseldi.

KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu
KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldu

46 yıl kapalı kalan ve 'Hayalet Şehir' olarak da adlandırılan Maraş 2020 yılında açıldı. Açılış sonrası bir milyonun üzerinde turist Maraş'ı ziyaret etti.

KKTC'deki Maraş bölgesini 1 milyon kişi ziyaret etti
KKTC'deki Maraş bölgesini 1 milyon kişi ziyaret etti

Türk Devletleri Teşkilatı’na kendi adıyla gözlemci üye olmasıyla da ilk kez uluslararası bir kuruluşa kabul edilmiş oldu.

Dünyanın yükselen gücü: Türk Devletleri Teşkilatı
Dünyanın yükselen gücü: Türk Devletleri Teşkilatı

Türkiye KKTC'yi yalnız bırakmadı

Doğu Akdeniz’de de Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Adası ve enerji kaynaklarındaki hak ve menfaatleri korundu.

Türkiye'nin sondaj ve sismik araştırma gemileri, İHA ve SİHA'ların korumasıyla Doğu Akdeniz'de görev yaptı.

Kıbrıs Türk halkı ekonomik ve sosyal anlamda da ihtiyaç duyduğu her dönem Türkiye'yi yanında gördü.

Yardım ve destek çabaları 2002 yılı sonrası daha da hızlandı.

Bir rüya gerçek oldu

Dünyada benzeri olmayan 'Su Temin Projesi' ile asırlık bir rüya gerçeğe dönüştürüldü.

2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı proje ile deniz altından borularla KKTC'ye su götürüldü.

Ankara'dan KKTC'ye ekonomik destek

Türkiye, KKTC'nin kalkınması için de desteğini artırdı. 1974 ile 2001 yılları arasında yapılan 1 milyar 711 milyon dolarlık yardım, 2002 - 2021 yılları arasında 7 milyar 86 milyon dolara yükseldi.

Geçtiğimiz mart ayında imzalanan Mali İş Birliği Protokolü ile KKTC'ye 2023 yılı için 9 milyar 500 milyon Türk Lirası katkı sağlanması kararlaştırıldı. 

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