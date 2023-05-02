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Dünya
AA 02.05.2023 10:06

Meksika'da polis ve askerlere yönelik saldırılara karışan "keçi" lakaplı çete lideri yakalandı

Meksika polisi, Körfez uyuşturucu kartelinin şiddet yanlısı Metros kolunun önde gelenlerinden "keçi" lakaplı Hugo Salinas Cortinas'ı yakaladı.

Meksika'da polis ve askerlere yönelik saldırılara karışan "keçi" lakaplı çete lideri yakalandı
[Fotograf: AA]

Polisin yaptığı açıklamada, İspanyolcada "keçi" anlamına gelen "La Cabra" takma adlı Cortinas, 27 Nisan'da ABD'nin Texas sınırı yakınlarında gözaltına alındı.

Cortinas'ın üzerinde yapılan aramada iki silah ve fentanil olduğu anlaşılan 600 hap ele geçirildi.

Texas sınırında faaliyet gösteren Cortinas'ın polise yönelik 23 ve askeri personele yönelik 9 saldırıya karıştığı belirtildi.

Yerel basına göre, 2021'de Cortinas'ın eşi, polisin evinde yaptığı aramada kutular ve çantalara gizlenmiş 800 bin dolardan fazla para bulmasının ardından tutuklanmıştı.

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